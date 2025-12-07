Hai hồ chứa nước ở Lâm Đồng tăng xả tràn, cảnh báo nguy cơ ngập vùng hạ du

Ngày 7/12, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (Lâm Đồng) cho biết, hai hồ Sông Quao và Sông Luỹ tăng lưu lượng xả nước từ 5h cùng ngày nhằm duy trì dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới có khả năng gây mưa lớn.

Cơ quan chức năng có thông báo gửi đến các xã Phan Sơn, Sông Luỹ, Lương Sơn, Hồng Thái, Bắc Bình và Phan Rí Cửa (Lâm Đồng), mực nước hồ Sông Luỹ lúc 15h ngày 6/12 đạt cao trình +129,78m, vượt mức bình thường 0,28m và tiếp tục tăng. Hiện nay, lưu lượng nước qua tràn tự do khoảng 15m3/s.

Vườn rau của một hộ dân ở Lâm Đồng tan hoang sau đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: Minh Hậu).

Để duy trì dung tích phòng lũ, đơn vị vận hành các công trình sẽ điều tiết nước, xả tràn 60-150m3/s, tùy tình hình thực tế.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận khuyến cáo chính quyền địa phương thông báo sớm cho người dân vùng hạ du để chủ động biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Nhà dân bị hư hỏng do ngập lụt (Ảnh: Minh Hậu).

Từ cuối tháng 10 đến nay, tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều đợt lũ lụt, gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Tính riêng đợt mưa lũ ngày 3-4/12 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận một người chết, 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng; khoảng 4.128ha cây trồng bị hư hại; 4.053 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm.

Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 17 điểm sạt lở đất; 4 cầu, cống dân sinh bị hư hỏng và nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, ảnh hưởng giao thông.

Thiệt hại do mưa lũ ở Lâm Đồng trong 2 ngày 3-4/12 ước tính hơn 113 tỷ đồng.