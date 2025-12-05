Nước lũ rút, lộ ra cảnh hoang tàn sau đêm trắng chống lụt ở vùng Bình Thuận

Mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ Sông Quao xả tràn điều tiết đã gây ra trận lũ lịch sử tại nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là phường Hàm Thắng, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập và quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này chìm sâu trong nước, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Sáng 5/12, mực nước đã bắt đầu rút dần, để lộ ra cảnh tượng hoang tàn, hỗn độn. Nhiều ngôi nhà vẫn còn ngập âm ỉ, công tác dọn dẹp và khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.

Nhờ công tác chủ động, phường Hàm Thắng đã kịp thời sơ tán khoảng 1.500 hộ dân khỏi các vùng ngập sâu, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu đáng kể thiệt hại về tài sản trong đợt lũ được đánh giá là hiếm thấy này.

Nhiều người dân đã phải leo lên mái nhà để tránh dòng nước lũ đang dâng cao.

Tại xã Liên Hương (Lâm Đồng), sáng 5/12, nước đã rút hoàn toàn, người dân đang khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Trước đó, đêm 4/12, lũ lên nhanh cũng đã nhấn chìm khu vực thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ), buộc người dân phải di chuyển lên các khu đất cao cạnh quốc lộ 1 để tránh lũ.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, không chủ quan trước tình hình lũ lụt, bởi mực nước tại các sông suối có thể tăng trở lại nếu có mưa lớn.

Nhiều khu vực tại tỉnh Lâm Đồng vẫn đang trong tình trạng cô lập do ngập nước.

Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi nhiều đồ đạc và xe máy trên quốc lộ 1.

Một cây xăng cũng không tránh khỏi cảnh bị nhấn chìm trong biển nước.

Theo người dân địa phương, đây là trận lụt có mực nước dâng cao nhất trong mấy chục năm qua. Tuy nhiên, nhờ được thông báo trước về việc hồ thủy lợi Sông Quao xả tràn điều tiết, bà con đã chủ động kê cao tài sản, giảm thiểu thiệt hại đáng kể trong đợt lũ này.