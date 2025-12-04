Đèo D'ran lại sạt lở trong lúc xử lý điểm trượt cũ

Ngày 4/12, lãnh đạo UBND xã D'ran, Lâm Đồng, cho biết, rạng sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài làm khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ ập xuống vùi lấp bề mặt đường đèo D'ran. Điểm sạt lở cách hiện trường sạt trượt cạnh Cầu Xéo không xa, làm giao thông gián đoạn.

Đất đá tràn xuống vùi lấp mặt đường đèo D'ran (Ảnh: An Chi).

Trong ngày, lực lượng chức năng xã D'ran phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, sử dụng máy móc di chuyển đất đá để sớm đảm bảo mạch lưu thông.

Đèo D'ran dài 10km nằm trên tuyến quốc lộ 20 với nhiều khúc cua nguy hiểm. Đây là cung đường nối vùng đô thị Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 để hình thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).

Ngày 28/10, do mưa lớn kéo dài làm taluy dương cao hàng chục mét (gần Cầu Xéo) đổ ập xuống mặt đường đèo, làm giao thông tê liệt. Đến nay, điểm sạt trượt này đang được cơ quan chức năng xử lý để sớm thông xe trở lại.