Thanh Hóa chi 170 tỷ đồng lắp 1.100 camera AI

Ngày 9/12, UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, địa phương này đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm khai thác dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và quản lý nhà nước trên địa bàn.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống kiểm soát an ninh đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin cho lực lượng Công an tỉnh.

Hình ảnh từ camera AI truyền về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh, Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Lê Quỳnh).

Thanh Hóa sẽ đầu tư lắp đặt khoảng 1.100 camera giám sát AI tại 12 xã, phường trung tâm của các huyện, thị xã, thành phố (trước sắp xếp), những khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đồng thời, dự án cũng sẽ tích hợp khoảng 1.000 camera hiện có đáp ứng tiêu chuẩn vào hệ thống mới.

Hệ thống dữ liệu thu thập được sẽ được khai thác bằng công nghệ AI, kết nối và chia sẻ với Trung tâm giám sát của Công an tỉnh và Công an các xã, phường. Dự án cũng bao gồm việc đầu tư trang thiết bị giám sát cho các phòng trực ban tại cơ sở.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 170 tỷ đồng, do Công an tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Trong đó, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ 50 tỷ đồng, phần còn lại sẽ do ngân sách tỉnh bố trí. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2026.

UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai dự án đúng quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.