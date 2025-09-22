Ninh Bình lắp camera AI giám sát an ninh, xử phạt lái xe vi phạm

Ngày 22/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa đưa vào vận hành hoạt động Trung tâm điều hành hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự; trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trung tâm điều hành hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự; trật tự an toàn giao thông đường bộ của Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trung tâm được lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng số 141 camera, trong đó có 6 camera AI xử phạt tốc độ; 21 camera nhận dạng biển số xe; 62 camera giám sát xử lý vi phạm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 35 camera giám sát an ninh trật tự; 17 camera nhận diện khuôn mặt.

Hệ thống cho phép giám sát, theo dõi 24/24 giờ trên các tuyến giao thông, mục tiêu trọng điểm; phát hiện, cảnh báo từ xa các hiện tượng có thể gây mất ANTT; tự động nhận diện các hành vi vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định.

Đồng thời, hệ thống giúp hỗ trợ công tác chỉ huy điều hành, xử lý tình huống khẩn cấp, truy vết tội phạm, đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Theo Công an Ninh Bình, đây không chỉ là công cụ hữu hiệu giúp lực lượng công an nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, mà còn góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình tham quan Trung tâm điều hành hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự; trật tự an toàn giao thông đường bộ của công an tỉnh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Ngay sau khi chính thức vận hành và đi vào hoạt động, từ những dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình sẽ gửi thông báo vi phạm tới các tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến để kịp thời xử lý vi phạm trực tiếp hoặc tiến hành các quy trình xử lý theo hình thức “phạt nguội”.

Thời gian tới Công an tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Công an, UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp hệ thống đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh cho người dân và du khách trên địa bàn toàn tỉnh.