Lắp camera "soi" nhà thầu thi công và các điểm mỏ khoáng sản

Ngày 17/10, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sau khi vận hành chính quyền 2 cấp vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này.

Trung tâm giám sát, điều hành qua hệ thống camera an ninh tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường quản lý chất lượng công trình trên địa bàn.

Các dự án, chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm việc lắp camera với tỷ lệ 100% để theo dõi quá trình thi công công trình, giám sát nhà thầu và lưu trữ hình ảnh, video hiện trường.

Chủ đầu tư và các sở, ngành chức năng cần đánh giá chi tiết các nhà thầu, đặc biệt là đối với các dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư; xử lý nghiêm các vi phạm, công trình kém chất lượng và cấm tham gia dự thầu đối với đơn vị vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm về chất lượng công trình, công tác đấu thầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm ban hành kế hoạch, lộ trình bảo đảm 100% doanh nghiệp lắp camera giám sát tại các điểm mỏ khoáng sản; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có).

Sở Xây dựng được giao đề xuất huy động các điểm mỏ khoáng sản tiềm năng để làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ các dự án trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dự án đường sắt cao tốc, đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát...

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai còn yêu cầu đảm bảo an toàn lao động trên các công trường, dừng thi công nếu phát hiện các vi phạm về an toàn xây dựng.