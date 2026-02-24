Sau vụ drone làm ảnh hưởng 49 chuyến bay: Phát hiện vi phạm ở ven biển

Ngày 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ một thiết bị bay không người lái (drone) hoạt động trái phép trong vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn hàng không dân dụng tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng).

Khoảng 14h cùng ngày, khi tuần tra, lực lượng chức năng nhận thấy ông T.N.T. (36 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh) điều khiển thiết bị bay xâm nhập khu vực cấm.

Cơ quan chức năng bắt quả tang trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái vào vùng cấm (Ảnh: A Núi).

Kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, người này đã nhiều lần sử dụng drone trái phép trong nhiều ngày, trong đó có dịp Tết Bính Ngọ 2026, với các chuyến bay xâm nhập vùng hạn chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích để người vi phạm nhận thức rõ quy định về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái, đồng thời lập biên bản tạm giữ drone để xử lý.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận thông tin 2 drone xuất hiện trong khu vực hoạt động bay, khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đến 22/2, thêm 1 drone bay ở độ cao khoảng 1.700 feet (hơn 518m), làm gián đoạn 19 chuyến bay.

Ngay khi phát hiện sự việc, kíp trực đã phối hợp các đơn vị liên quan, yêu cầu tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, tàu bay dưới mặt đất tạm hoãn cất cánh; điều tiết luồng không lưu, áp dụng giờ cất/hạ cánh có điều kiện. Sau khi xử lý, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Sau sự cố, cơ quan chức năng đã kiến nghị thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, tăng cường tuần tra, giám sát, phối hợp các lực lượng liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Song song với xử lý, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay tại khu vực cấm bay. Người dân khi phát hiện vi phạm cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa.