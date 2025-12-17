Ngôi nhà đầu tiên hoàn thành trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc

Ngày 17/12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà cho cụ Tô Thị Sửa (88 tuổi, trú tại thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây). Đây là ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc dựng lại mái nhà cho người dân vùng bão lũ.

Ngôi nhà có diện tích 55m2, kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, kinh phí nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình dành dụm và vay mượn thêm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Quân đoàn 34 bàn giao nhà và trao quà đến cụ Tô Thị Sửa ở xã Ngô Mây (Ảnh: Công Sơn).

Trong quá trình hỗ trợ gia đình xây nhà, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 luôn quán triệt tinh thần “thần tốc thi công, thần tốc về đích”. Chỉ trong 12 ngày, ngôi nhà của cụ Sửa đã được hoàn thành trong niềm vui của gia đình và bà con xóm làng.

Cụ Tô Thị Sửa bày tỏ lòng biết ơn tới cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, trực tiếp hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới.

Cụ Sửa vui mừng trong ngôi nhà mới (Ảnh: Công Sơn).

“Trong lúc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, chính sự có mặt kịp thời, hỗ trợ tận tình và trách nhiệm của bộ đội đã giúp gia đình có lại mái ấm để ổn định cuộc sống”, cụ Sửa xúc động.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, chúc mừng gia đình cụ Tô Thị Sửa đã có ngôi nhà mới.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long cũng biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 trong hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở vượt tiến độ được giao, bảo đảm chất lượng công trình.

Ông yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của quân đội trong thời bình.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, coi nhà của nhân dân như nhà của mình, làm việc khẩn trương, tận tụy, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long nhấn mạnh.

Cụ Sửa phấn khởi và vui mừng khi nhận tivi mới do Quân đoàn 34 trao tặng (Ảnh: Công Sơn).

Phó Chính ủy Quân đoàn 34 lưu ý đối với 5 ngôi nhà còn lại do Lữ đoàn phụ trách tại 2 xã Ngô Mây và Phù Cát, các lực lượng cần thi công đúng thiết kế, đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, ưu tiên tiến độ nhưng không chủ quan, nóng vội.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang và lãnh đạo Quân đoàn 34, đã tặng những phần quà thiết yếu tới gia đình cụ Sửa.

Quân đoàn 34 trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung.