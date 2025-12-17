Chủ tịch Gia Lai ra tối hậu thư trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"

Tỉnh Gia Lai đang dốc toàn lực thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" nhằm xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các cấp, ngành và địa phương phải hành động quyết liệt, coi đây là "chiến dịch không tiếng súng" nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai xây nhà giúp người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước Bắc (Ảnh: Doãn Công).

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, "Chiến dịch Quang Trung" phải hoàn thành việc sửa chữa nhà ở trước ngày 31/12 và xây dựng nhà mới trước ngày 31/1/2026.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, dù thời gian gấp rút và khối lượng công việc lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ, thực hiện nhiệm vụ không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng "mệnh lệnh từ trái tim, từ tình cảm đối với nhân dân".

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, huy động tối đa hệ thống chính trị cơ sở để thi công, sửa chữa nhà ở cho người dân, đảm bảo yêu cầu "thần tốc - an toàn - chất lượng".

Cán bộ trong Ban Thường vụ được phân công phụ trách từng thôn, từng nhóm hộ để theo dõi, đôn đốc và giải quyết kịp thời các vướng mắc.

Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) tham gia xây dựng, sửa chữa nhà giúp các hộ dân sớm ổn định chỗ ở (Ảnh: Công an xã An Lương).

Đặc biệt, đối với các xã, phường còn chậm tiến độ hoặc khối lượng công việc lớn như Sró, Phù Mỹ Đông, Phú Thiện, Quy Nhơn, Hoài Ân, Vân Canh, Ia Pa…, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phải trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, đôn đốc.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: "Địa phương nào không có chuyển biến rõ rệt trong tuần sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu".

Các địa phương cũng được yêu cầu báo cáo tiến độ thường xuyên, kịp thời phản ánh khó khăn để nhận được sự hỗ trợ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương, ưu tiên những nơi chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng được giao nhiệm vụ vận động nguồn lực, phát huy vai trò xung kích trong "Chiến dịch Quang Trung" này.