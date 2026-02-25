Mở rộng đường Láng ở Hà Nội: Vì sao không chọn phương án làm hầm chìm?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố phương án đầu tư dự án xây dựng cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án hơn 21.377 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 16.914 tỷ đồng. Phần còn lại là chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan.

Đường Láng dài khoảng 4km, thường xuyên xảy ra ùn tắc giờ cao điểm (Ảnh: Hữu Nghị).

Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra 2 phương án chính. Phương án 1 là xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, mặt cắt ngang khoảng 53,5m cho đường dưới thấp và 19m cho đường trên cao (cầu cạn).

Phương án 2 là nghiên cứu, xem xét hướng hầm chìm đường kính lớn phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực, kết nối giao thông đường hầm với phần đi bằng.

Phương án này sẽ xây dựng hầm chìm đường kính lớn 14,5-15,2m phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực, tại các điểm giao cắt với nút giao Ngã Tư Sở có thiết kế các nhánh hầm hở, hầm kín kết nối.

Sở Xây dựng cho biết phương án này có một số tồn tại, khó khăn vướng mắc.

Theo đó, với trường hợp giao cắt với tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, hiện tại các trụ cầu đường sắt nằm trong phạm vi đường cong với khoảng cách tim trụ 26m-30m, khoảng cách từ mép các bệ trụ khoảng 20m-24m nên không đảm bảo kích thước cho hầm đường bộ với quy mô 4 làn xe chạy chui qua.

Cùng với đó, cơ quan này cho biết nếu làm hầm sẽ ảnh hưởng của biện pháp thi công tuyến hầm chìm với di tích chùa Miếu, còn nếu thi công theo phương pháp đào hở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình chùa Miếu.

Cùng với đó, trường hợp thi công kiểu ống bằng công nghệ TBM (máy khoan hầm), Sở Xây dựng cho rằng dù nằm dưới mặt tự nhiên khoảng 25m nhưng vẫn đi vào phần âm của ngôi chùa, ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh và cũng có thể lại vướng vào hệ thống cọc của nhà dân trong khu vực.

Sở Xây dựng cho rằng phương án hầm chìm đi ngầm qua khu vực ga Láng và chùa Miếu không khả thi.

Cơ quan này cũng đưa ra một trường hợp khác là nghiên cứu phương án cầu cạn đi cao vượt ga Láng, sau đó đi ngầm.

Theo Sở Xây dựng, cao độ hiện tại của ga Láng khá cao (khoảng 28,9m) nên không thể hạ đường đỏ đi thấp trước cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương. Do đó phải vượt qua cầu vượt này rồi đi thấp tiếp đất.

Dọc tuyến đường Trần Duy Hưng đang có tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) đã khởi công từ ngày 19/12/2025. Theo Sở Xây dựng, khoảng cách từ mặt đường xuống đỉnh hầm khoảng 20-23m nên tuyến hầm đường Vành đai 2 phải đi dưới tuyến đường sắt số 5 (cách cốt cao độ mặt đường khoảng 50m).

Đưa ra một số phân tích, Sở Xây dựng cho rằng tuyến Vành đai 2 bắt buộc phải đi bằng qua cầu vượt Trần Duy Hưng sau đó mới hạ ngầm. Do đó, chiều dài hầm chìm ngắn (khoảng 1,65km bao gồm cả phần hầm hở kết nối đi bằng), dẫn đến hiệu quả đầu tư không cao.

Đường Láng dài gần 4km chạy dọc sông Tô Lịch (Ảnh: Hữu Nghị).

Sở Xây dựng đánh giá phương án 1 là tối ưu nhất nên đề xuất thành phố lựa chọn để xem xét đầu tư xây dựng.

Cơ quan này cho rằng việc nghiên cứu đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BT là phù hợp.

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Sở Xây dựng đề nghị thành phố chấp thuận hình thức đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công để làm cơ sở hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Trong bước nghiên cứu tiếp theo, cơ quan này cho rằng thành phố có thể nghiên cứu đầu tư dự án theo hình thức PPP.

Đường Láng rộng khoảng 21m, thường xuyên xảy ra ùn tắc giờ cao điểm.

Vành đai 2 hiện chỉ còn đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đi trùng với đường Láng) dài khoảng 4km chưa mở rộng và chưa xây dựng đường trên cao.