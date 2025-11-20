Người đàn ông bất ngờ trở về nhà sau 4 ngày mất liên lạc trong lũ

Ngày 20/11, ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, thành phố Đà Nẵng, xác nhận thông tin ông Đ.T.X. (35 tuổi) đã trở về nhà an toàn sau 4 ngày mất liên lạc.

Trước đó ngày 18/11, Công an xã Phước Hiệp có thông báo về việc tìm kiếm người mất tích.

Thông báo tìm người của Công an xã Phước Hiệp, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo thông báo, khoảng 9h ngày 18/11, công an tiếp nhận tin báo của gia đình về việc ông X. bị mất liên lạc.

Theo trình báo, sáng 16/11, ông này đi bộ về từ công ty ở thôn 4, xã Phước Hiệp ra hướng quốc lộ 14E và hẹn người nhà chờ đón. Tuy nhiên, sau đó gia đình đã liên lạc, tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin của người thân.

Thời điểm ông X. bị mất liên lạc, trên địa bàn có mưa và lũ lớn ở các khu vực sông suối, nước chảy xiết.

Sau 4 ngày đăng thông tin, đến ngày 20/11, ông X. đã tự trở về nhà an toàn.

Theo trả lời của một cơ quan chức năng với báo chí, ông X. thông tin ngày 16/11, ông dự định đi về nhà nhưng khi đến con suối nước lớn nên đã quay lại, vào trú tạm ở lán trại trong rừng.

Do bản thân không mang theo điện thoại nên mất liên lạc với gia đình. Đến hôm nay nước rút, ông mới trở về nhà.