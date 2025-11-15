Xem xét bổ sung ga đường sắt tốc độ cao ở Đồng Nai

Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) vừa phản hồi đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung ga hành khách tại xã Xuân Hòa vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa phương này.

Ban Quản lý dự án Đường sắt (PMU Đường sắt) khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, PMU Đường sắt sẽ chỉ đạo tư vấn rà soát, làm việc trực tiếp với địa phương về hướng tuyến, vị trí ga, depot, trạm bảo dưỡng... đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả.

Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Đồng Nai theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Đồ họa: Khương Hiền).

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài 1.541km, đi qua 15 địa phương (trước sáp nhập là 20 tỉnh, thành), dự kiến bố trí 23 ga hành khách.

Theo PMU Đường sắt, nguyên tắc bố trí nhà ga là đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương, đặt tại trung tâm kinh tế - chính trị, tiếp cận khu vực đô thị có tiềm năng phát triển, kết nối tốt với hệ thống giao thông công cộng và có cự li phù hợp để vận hành hiệu quả tuyến tàu (đảm bảo khoảng cách tăng, giảm tốc).

Quá trình lập dự án, mỗi tỉnh được bố trí một ga với chiều dài trung bình khoảng 67km/ga. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận được bố trí 2 ga do có quy hoạch các đô thị lớn đã được Thủ tướng phê duyệt.

Phương án bố trí ga nêu trên tương đồng với tuyến đường sắt Bắc Kinh - Thượng Hải (dài 1.318km, tốc độ thiết kế 380km/h) được bố trí 24 ga, trung bình 55km/ga.

Trước đó, ngày 6/8, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét bổ sung ga hành khách tại xã Xuân Hòa vào hồ sơ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Xã Xuân Hòa cách ga Long Thành khoảng 48km và cách ga Mương Mán (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 66km, đảm bảo khoảng cách để bố trí thêm một nhà ga hành khách (khoảng 50km).

Việc bổ sung ga hành khách tại xã Xuân Hòa được kỳ vọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng và khai thác mô hình TOD tại khu vực nhà ga.

Địa phương cho biết, khu vực phía đông, đặc biệt là các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa, có tính chiến lược trong việc kết nối Đồng Nai với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1 và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Ngoài ra, khu vực Xuân Hòa còn có nhiều dự án tiềm năng như: Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại núi Chứa Chan, hồ Núi Le tại xã Xuân Lộc, Khu công nghiệp Xuân Hòa quy mô 485ha...