Sẵn máy móc, ACV xin đầu tư sớm giai đoạn 2 sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, đề xuất được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành. Đây là giai đoạn nâng công suất sân bay lên 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đề xuất được ACV đưa ra trên cơ sở kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về yêu cầu chuẩn bị triển khai sớm giai đoạn 2 dự án, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vận tải hàng không, bảo đảm vai trò trung tâm trung chuyển của sân bay Long Thành trong khu vực.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang dần hoàn thiện (Ảnh: Hữu Khoa).

ACV đánh giá sân bay Long Thành giai đoạn 1 (công suất 25 triệu khách) sẽ sớm đạt ngưỡng thiết kế sau 2-3 năm, do lưu lượng khách quốc tế từ Tân Sơn Nhất được chuyển sang Long Thành ngay khi sân bay vận hành.

Theo quy hoạch được duyệt, sân bay Long Thành giai đoạn 2 sẽ có thêm một đường cất hạ cánh thứ 3, nhà ga hành khách thứ 2 và các công trình hạ tầng đồng bộ giúp nâng tổng công suất lên 50 triệu khách/năm.

Với vai trò chủ đầu tư các hạng mục thiết yếu của giai đoạn 1 và đang được giao quản lý, khai thác 23 sân bay trên cả nước, ACV cho rằng việc tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 sẽ đảm bảo tính liên tục, đồng bộ trong đầu tư và khai thác.

Doanh nghiệp cũng xác định việc kế thừa máy móc, nhân lực của nhà thầu và các quy trình đang triển khai ở giai đoạn 1 sẽ giúp rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí, giảm tác động khi thi công trong bối cảnh sân bay bắt đầu khai thác.

ACV muốn tranh thủ máy móc và nhân lực trên công trường để sớm triển khai giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành (Ảnh: Hữu Khoa).

ACV cho biết, doanh nghiệp đã có phương án cân đối vốn, đồng thời khẳng định năng lực kinh nghiệm qua việc thực hiện nhiều công trình lớn, như nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga T2 Phú Bài, mở rộng nhà ga quốc tế Nội Bài và các dự án nâng cấp hạ tầng tại nhiều sân bay.

Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng quyết định chủ trương giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 sân bay Long Thành và cho phép tách phần đường cất hạ cánh số 3 cùng các công trình phụ trợ để phê duyệt, triển khai trước, sau đó tổng hợp vào báo cáo nghiên cứu khả thi của toàn bộ giai đoạn 2.

Như báo Dân trí thông tin, Bộ Xây dựng đang kiến nghị Chính phủ sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành, trong bối cảnh các hạng mục của giai đoạn 1 sắp về đích.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có một nhà ga công suất 25 triệu khách/năm, 2 đường băng cùng hạ tầng không lưu, dịch vụ mặt đất, trụ sở của nhà chức trách hàng không...

Với kịch bản tăng trưởng GDP được đề ra từ năm 2026 đạt 2 con số, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn dự kiến.