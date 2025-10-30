90 xã, phường ở miền Trung bị ngập, 18 người chết và mất tích

Sáng 30/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa đã giảm. Tỉnh Quảng Trị mưa 50-110mm; Hà Tĩnh, Huế đến Quảng Ngãi có mưa 40-80mm.

Một số trạm có mưa lớn như Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 95mm, Troóc Trâu (Quảng Trị) 156mm, Quán Hàu (Quảng Trị) 136mm, Rào Trăng 4 (Huế) 90mm, Nam Trà My (Đà Nẵng) 163mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 87mm.

Từ sáng nay đến đêm 31/10, dự báo khu vực Nghệ An đến Quảng Trị có mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Ngày và đêm ngày 30/10 Huế và Đà Nẵng có mưa 20-40mm, cục bộ trên 70mm.

Nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An, Đà Nẵng chìm sâu trong nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Rạng sáng nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62m, trên báo động 3 là 1,62m, vượt lũ lịch sử năm 1964 khoảng 0,14m.

Lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao, trên báo động 3 và cao hơn lũ lịch sử năm 1964 (lũ lịch sử là 5,48m).

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3.

Lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức báo động 3 khoảng 0,6-0,65m; trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 là 0,3m. Lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống, trên báo động 2.

Theo báo cáo nhanh của Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng, mưa lũ, ngập lụt khiến 18 người chết, mất tích. Trong đó 10 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 7 người và Lâm Đồng có 1 người); 8 người mất tích ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Mưa lũ làm 22 người bị thương.

51 nhà ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị sập, cuốn trôi; 122 nhà bị hư hỏng và trên 128.000 nhà bị ngập.

“Có khoảng 90 xã, phường ở Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi bị ngập”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin.

20 tuyến quốc lộ (9B, 9C, 9, 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 15D, 24, 24B, 24C, 28B, 40B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở.

Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư, tuyến tỉnh lộ 14B, 2 điểm trên tuyến quốc lộ 49 (xã Bình Điền; km23+800); 6 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh. Các đường tỉnh lộ vẫn đang ngập sâu, chưa đi lại được.

Đà Nẵng có 1,9km đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá 62.845m3 tại các tuyến quốc lộ (14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B), các tuyến đường tỉnh (601, 606, 612, 614, 615) và đường giao thông nông thôn.

Mố cầu Le No, xã Khe Tre, thành phố Huế bị lũ cuốn trôi vào trưa 27/10 khiến hàng ngàn hộ dân bị chia cắt (Ảnh: UBND xã Khe Tre).

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 170 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường (quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; đường tỉnh 622B, 622C, 623, 623B, 624, 626, 627C, 628, 673, 676; đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh) với khối lượng ước khoảng 22.500m3. 80 tuyến đường xã ở Đà Nẵng bị sạt lở, hư hỏng.

Tỉnh Quảng Trị có nhiều vị trí tại quốc lộ (15D, 49C, 9B, 9C, 9), đường tỉnh lộ (565C, 571, 582, 582B, 584, 587, 588, 787) bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.