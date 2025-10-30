Người đàn ông nghi nhảy cầu, bất ngờ trở về nhà sau 2 ngày mất tích

Sáng 30/10, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử trên địa bàn đã trở về nhà an toàn.

Khoảng 23h ngày 27/10, nhiều người dân phát hiện xe máy của anh N.A.N. (SN 1985, trú tại xã Hương Khê) đỗ tại khu vực đầu cầu Hương Thủy, xã Hương Phố.

Lực lượng công an dùng xuồng tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông Ngàn Sâu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trước đó, người đàn ông này có đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân nhiều nội dung mang tính tiêu cực.

Người thân không liên lạc được, nghi anh này đã nhảy cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Hương Phố huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp với người dân tìm kiếm dọc sông Ngàn Sâu suốt 2 ngày nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 20h ngày 29/10, lực lượng công an phát hiện anh N. trên đường trở về nhà bố vợ tại thôn chu Lễ, xã Phương Phố.

Cơ quan công an đang làm việc với người này để làm rõ sự việc.