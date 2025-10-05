Khu vực Bắc Bộ sẽ mưa to đến rất to do ảnh hưởng từ bão Matmo

Chiều 5/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, dự kiến 4h ngày 6/10 bão số 11 (bão Matmo) trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 50km về phía Đông Bắc, mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, tốc độ di chuyển 20-25km/h.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, dự báo từ đêm 5/10 tới hết đêm ngày 7/10 khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Một khu dân cư ở Miêu Nha, phường Xuân Phương, Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước (Ảnh: Hồng Hạnh).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, lũ trên sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đang xuống. Mực nước sông Lô tại tỉnh Tuyên Quang đang lên; trên sông Hồng tại Hà Nội đang xuống.

Từ tối ngày 5/10 đến ngày 9/10 trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Báo cáo nhanh của Bộ đội Biên phòng (tính tới 16h30 ngày 5/10), đã thông báo, hướng dẫn gần 68.000 phương tiện biết diễn biến của bão Matmo để chủ động phòng tránh, trong đó có 53 tàu/280 lao động hoạt động tại khu vực vịnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Các phương tiện đang di chuyển về bờ.

4 tỉnh đã cấm biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình. Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 3 cửa xả lũ, hồ Thác Bà mở 2 cửa, hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả lũ.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Khu vực Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 69-98% dung tích thiết kế, trong đó có 137 hồ hư hỏng; 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới (Tuyên Quang có 16 hồ, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình có 2 hồ).

Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt 76-99% dung tích thiết kế, trong đó có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hóa 33 hồ, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, Huế 3 hồ).