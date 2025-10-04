Phú Thọ phát triển đô thị dọc 3 con sông và tuyến đường sắt tốc độ cao

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng thủ đô; trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc.

Quy mô tổng sản phẩm (GRDP) của Phú Thọ và GRDP bình quân đầu người cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Ngọc Kiên).

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn Phú Thọ trong 5 năm kỳ vọng đạt trên 910.000 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 đạt trên 85.000 tỷ đồng.

Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên 45.000 doanh nghiệp; tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân trên 12%/năm.

Quy mô dân số của Phú Thọ dự kiến 4,2 triệu người; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 76 năm; thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 69 năm. Thu nhập bình quân đầu người trên 8,7 triệu đồng/tháng.

Đến năm 2030, Phú Thọ sẽ không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; giảm ít nhất 50% số xã, phường không có ma túy.

Đặc biệt, nghị quyết đại hội nêu rõ tỉnh Phú Thọ sẽ tái thiết không gian phát triển đô thị theo hướng mở, gắn với xây dựng các trục cảnh quan, công trình kiến trúc đặc sắc.

Trong đó, Phú Thọ sẽ mở rộng vùng lõi đô thị trung tâm tỉnh theo hướng Việt Trì - Vĩnh Yên (trước đây), kết nối chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), các đô thị lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Một góc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (cũ), hiện nay là trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ mới (Ảnh: Tùng Vy).

“Phát triển đô thị hai bên sông Lô, sông Hồng, sông Đà và hai bên tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Lào Cai - Hà Nội qua địa bàn tỉnh, trong đó xây dựng mới, chỉnh trang các cầu kết nối qua sông với hình thái kiến trúc đặc sắc”, nghị quyết nêu rõ.

Đi liền với đó, địa phương này sẽ hình thành các công viên chuyên đề, không gian văn hóa, sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và du lịch dọc ven sông. Phát triển đô thị theo chức năng đặc thù như đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đô thị khoa học công nghệ, đô thị du lịch, đô thị công nghiệp,... hai bên đường sắt.

Hình thành công trình biểu tượng tầm quốc gia trên cơ sở xây dựng “Quần thể văn hóa, tâm linh trở về cội nguồn dân tộc Việt Nam” tại trung tâm đô thị tỉnh để tái hiện lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước, giới thiệu đặc trưng văn hóa đặc sắc của tỉnh.

Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.