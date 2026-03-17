Phú Thọ dự kiến thu được 15.000 tỷ đồng tiền sử dụng, cho thuê đất

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành, dự kiến tổng số tiền sử dụng, tiền thuê đất thu được trong năm nay trên địa bàn khoảng 15.000 tỷ đồng.

Trong đó, 41 dự án đã giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá có số tiền dự kiến thu nộp ngân sách nhà nước 13.300 tỷ đồng; thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát triển quỹ đất các khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thực hiện khoảng 1.700 tỷ đồng.

Các dự án được giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất sau thời điểm ban hành kế hoạch này sẽ được rà soát, cập nhật bổ sung sau 6 tháng đầu năm nay.

Dự án cầu cạn km44+906 thuộc cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu qua địa bàn Phú Thọ dự kiến hoàn thành trước tháng 10 (Ảnh: Lê Thùy).

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tham mưu cấp thẩm quyền ban hành đầy đủ căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường về đất theo quy định tại Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội.

Đồng thời trình hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định hồ sơ, phương án giá đất; hoàn thiện phương án giá đất trình Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định đảm bảo thời gian, tiến độ.

Sở Xây dựng Phú Thọ có trách nhiệm cung cấp thông tin, hồ sơ về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển nhà ở làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức thông báo và thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật về quản lý thuế; theo dõi, đôn đốc, xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất cũng như thực hiện cưỡng chế thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định (nếu có).

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Thuế tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Nhà nước khu vực IV, UBND các xã, phường, doanh nghiệp bất động sản, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ công tác định giá đất theo quy định.

Tỉnh Phú Thọ đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 9.300km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, gồm 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).