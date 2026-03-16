Thứ trưởng Tài chính Đỗ Thành Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chiều 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết việc giao nhiệm vụ mới cho ông Đỗ Thành Trung thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của cán bộ này.

Theo ông Dũng, ông Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị, có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư và tài chính.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị mới, ông Trung sớm nắm bắt tình hình, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư, cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Ông Trung cho biết nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ông cam kết chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết trước mắt sẽ tập trung nắm bắt tình hình thực tế, nhanh chóng ổn định công việc, không để gián đoạn nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh tinh thần làm việc “nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt và làm hiệu quả”, đồng thời bám sát các nghị quyết của Trung ương và thành phố để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.