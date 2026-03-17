Danh sách hơn 1.800 ô tô, xe máy ở Hà Nội bị phạt nguội qua camera AI

Danh sách các phương tiện vi phạm giao thông do hệ thống camera AI phát hiện vừa được Phòng CSGT Công an Hà Nội công bố, tối 17/3.

Theo đó, tính từ ngày 11/1 đến ngày 20/1, thông qua hệ thống camera AI, Phòng CSGT Hà Nội đã ghi nhận 1.826 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, gồm 398 trường hợp ô tô và 1.428 xe máy.

Người dân có thể tra cứu danh sách phương tiện vi phạm.

Một trường hợp điều khiển xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, với các trường hợp bị phạt nguội, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý vi phạm.

Một là trực tiếp đến trụ sở các Đội CSGT địa bàn thuộc Phòng CSGT Hà Nội để làm việc. Hai là xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi, không cần đến cơ quan công an.

Hướng dẫn nộp phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng iHanoi

Bước 1: Thông báo vi phạm

Sau khi phát hiện hành vi vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông tin và hình ảnh vi phạm đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

Bước 2: Tra cứu thông tin vi phạm

Người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông - Thông báo phạt nguội” để xem chi tiết thông tin, hình ảnh vi phạm.

Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu lại.

Trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Bước 3: Lập và ký biên bản vi phạm hành chính

Căn cứ xác nhận của người vi phạm, cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính và gửi lại cho người vi phạm trên iHanoi.

Hướng dẫn tạo chữ ký số trên ứng dụng MySign (Ảnh: Chụp màn hình).

Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, ký số vào biên bản và gửi lại trên hệ thống.

Bước 4: Nhận quyết định xử phạt

Trên cơ sở biên bản đã được xác nhận, cơ quan công an ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Bước 5: Nộp phạt trực tuyến

Người vi phạm kiểm tra lại thông tin (cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt qua mã QR tích hợp trên hệ thống.

Bước 6: Hoàn tất xử lý vi phạm

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi về cơ quan công an.

Cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện (nếu có); Gỡ thông báo đăng kiểm đối với ô tô. Toàn bộ quy trình xử phạt được thực hiện đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cảnh sát cho biết, việc xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên ứng dụng iHanoi là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Người dân không phải trực tiếp đến cơ quan công an, giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh, đồng thời góp phần minh bạch, đơn giản hóa thủ tục trong xử lý vi phạm giao thông.

