Hàng loạt vi phạm tại nhà máy gạch bê tông ở Phú Thọ

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ, vừa ký ban hành Kết luận thanh tra dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch bê tông khí chưng hấp AAC tại xã Vạn Xuân (Phú Thọ) của Công ty cổ phần bê tông khí chưng áp Việt Nam.

Qua thanh tra phát hiện doanh nghiệp thực hiện dự án không đúng mục tiêu và quy mô, tiến độ thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vi phạm Luật Đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Phú Thọ điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện nhiều lần nhưng đến nay không thực hiện đúng tiến độ được cấp, chậm tiến độ 5 năm so với tiến độ được gia hạn.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch bê tông khí chưng hấp AAC tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: CTV).

Công ty này không thực hiện đúng nội dung tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lắp đặt công nghệ dây chuyền sản xuất bột đá thạch anh khi chưa được điều chỉnh mục tiêu dự án.

Doanh nghiệp vi phạm về kê khai vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng nhưng mới chỉ góp hơn 17 tỷ đồng, chưa thực hiện góp gần 483 tỷ đồng, vi phạm Luật Doanh nghiệp.

Trong phạm vi dự án nhà máy tại xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông cũ (nay là xã Vạn Xuân), công ty hoàn thiện các thủ tục về giao đất, được UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, thanh tra phát hiện quá trình thực hiện doanh nghiệp chưa xây dựng đầy đủ các hạng mục công trình theo dự án đầu tư. Một số hạng mục chưa xây dựng đầy đủ diện tích, chưa xây dựng kho thành phẩm, sân chơi thể thao, hồ nước, cây xanh, chống sét...

Chủ đầu tư vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cũ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến thời điểm thanh tra chủ đầu tư chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt.

Việc chấp hành nghĩa vụ tài chính hàng năm với nhà nước của doanh nghiệp này cũng bị kết luận chưa đảm bảo theo quy định (tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí môn bài...). Công ty này còn thay đổi mục tiêu dự án, lắp đặt dây chuyền sản xuất bột đá thạch anh khi chưa được UBND tỉnh Phú Thọ cho phép điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tại thời điểm thanh tra, công ty không hoạt động sản xuất. Công ty báo cáo đã lắp đặt dây chuyền sản xuất bột đá thạch anh đầu năm 2025, công suất thiết kế 60.000 tấn sản phẩm/năm (200 tấn/ngày); tháng 4/2025 đã vận hành thử nghiệm dây chuyển sản xuất nhưng sau đó dừng hoạt động (từ tháng 7/2025).

Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính kiểm tra, rà soát việc chậm thực hiện tiến độ dự án và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc phát hiện vi phạm của doanh nghiệp mà chưa xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xem xét việc doanh nghiệp chậm đưa đất vào sử dụng để báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Đối với UBND xã Vạn Xuân, cơ quan thanh tra yêu cầu đôn đốc Công ty cổ phần bê tông khí chưng áp Việt Nam thực hiện quyết định xử phạt của UBND huyện Tam Nông cũ. Xã này phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc doanh nghiệp chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.