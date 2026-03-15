Phát hiện nhiều vi phạm trong giao đất ở tỉnh Phú Thọ

Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa công bố Kết luận thanh tra về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại xóm Dương 2, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) giai đoạn 2016-2020.

Giao đất không đúng đối tượng

Giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Yên Thủy cũ giao đất ở nông thôn cho 23 hộ gia đình, cá nhân.

Kết luận thanh tra phát hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thủy (cũ) chưa đánh giá đầy đủ hiện trạng pháp lý, mục đích sử dụng đất và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Khu vực trung tâm huyện Yên Thủy cũ, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Yên Thủy).

Tại thời điểm thẩm định, các thửa đất vẫn đang được xác định là đất nông nghiệp nhưng hồ sơ không thể hiện nội dung xem xét, đánh giá điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở trước khi tham mưu UBND huyện Yên Thủy quyết định giao đất. Điều này, theo kết luận thanh tra, chưa đảm bảo đúng quy định tại Luật Đất đai và Thông tư 30/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện một trường hợp giao đất không đúng đối tượng (hồ sơ giao đất của hộ ông Trịnh Tuấn Linh, bà Bùi Thị Lan Hương). Đến tháng 3/2024, UBND huyện Yên Thủy chủ động rà soát, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra chỉ rõ toàn bộ 22/23 hồ sơ giao đất chưa áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh Hòa Bình cũ. Đến ngày 21/1 vừa qua, Thuế cơ sở số 16 mới hoàn thành truy thu bổ sung tiền sử dụng đất với 22 trường hợp này.

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa tại xóm Dương 2 (xã Ngọc Lương cũ), kết luận thanh tra nhận định UBND huyện Yên Thủy (cũ) đã triển khai cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục. Đến thời điểm thanh tra ghi nhận đã cấp 230 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần hoàn thiện hồ sơ địa chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định sản xuất.

Dù vậy, cơ quan thanh tra phát hiện 53 hồ sơ cấp đổi chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; 4 hồ sơ không cung cấp được tài liệu lưu trữ; 10 hồ sơ cấp mới có sai lệch thông tin giữa giấy chứng nhận và bản đồ địa chính về chủ sử dụng, số thửa, diện tích.

Đặc biệt có 5 hồ sơ cấp mới sai nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất. Sau đó, UBND huyện Yên Thủy đã ban hành quyết định thu hồi 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Đề nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cán bộ liên quan

Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo và viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Yên Thủy (trước đây là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thủy) có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót nêu trên.

Thuế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Thuế cơ sở số 16 (trước đây là Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy giai đoạn 2019-2020) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa đúng quy định.

Cơ quan thanh tra đề nghị rà soát toàn bộ các hồ sơ đã được giải quyết nhưng còn tồn tại về trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định. Việc rà soát phải đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai trong việc giao đất, cho thuê chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm giải quyết hồ sơ.

Trường hợp phát hiện việc giải quyết hồ sơ không đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật phải kịp thời tham mưu xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Xã Ngọc Lương (nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) có diện tích trên 2.593ha, địa giới tiếp giáp các xã Đồng Phong, Yên Quang (tỉnh Ninh Bình cũ), xã Yên Trị, rừng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương và xã Đoàn Kết.