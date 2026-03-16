Đề xuất chủ tịch xã xử phạt tối đa 250 triệu đồng với vi phạm đất đai

Những nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Tại Nghị định 123, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được xử phạt tới 5 triệu đồng.

Hơn 4,3ha đất nông nghiệp bị lấn chiếm trái phép để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh tự phát nhiều năm qua ở phường Đại Mỗ, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cũng tại dự thảo, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề (nếu có) hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn…

Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành đất đai do Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thành lập, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có thẩm quyền xử phạt tiền đến 400 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực đất đai (hiện nay là 50 triệu đồng).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan soạn thảo) đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, việc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai phải được cơ quan, người có thẩm quyền xác định và theo trình tự, thủ tục quy định tại pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về đất đai cũng như tại nghị định này.

Đối với đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường thì áp dụng mức xử phạt như phường.

Với đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã sẽ áp dụng mức xử phạt như xã.

“Vợ và chồng, nhiều người có chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân, trừ trường hợp các thành viên sử dụng chung quyền sử dụng đất cùng thực hiện hành vi vi phạm”, dự thảo nêu rõ.

Lý giải việc sửa đổi quy định như trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng nhằm phù hợp với mô hình sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Một số quy định hiện hành gây khó khăn trong việc xác định đối tượng, hành vi vi phạm và trách nhiệm khi phát hiện hành vi.

Quy định mới sẽ giúp tránh tình trạng hiểu không thống nhất dẫn đến tùy tiện khi xác định, đùn đẩy, từ chối tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính…