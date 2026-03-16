Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong chăn nuôi, không có giấy phép môi trường

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn Phú Thọ vừa được Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành.

9 cơ sở thuộc tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình cũ được thanh tra gồm: Công ty cổ phần giống - vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam (sản xuất, buôn bán giống cây trồng); Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (sản xuất, buôn bán phân bón); Công ty cổ phần thương mại Hải Ánh (sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật); Trại gà Yên Thủy, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 5 tại Hà Nội; Công ty cổ phần công nghệ sinh học Tân Việt Tây Bắc (sản xuất, buôn bán gà giống); Công ty TNHH Chăn nuôi Lạc Thủy và Trại chăn nuôi Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin (sản xuất lợn giống); Công ty cổ phần Famous Việt Nam và Công ty TNHH Nông nghiệp quốc tế Arista (sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi).

Qua thanh tra phát hiện 3 cơ sở có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật. Trong đó, Công ty cổ phần Famous Việt Nam không có giấy phép môi trường, đã bị xử phạt hành chính 320 triệu đồng và đến ngày 12/1 đã được cấp giấy phép môi trường.

Công ty cổ phần công nghệ sinh học Tân Việt Tây Bắc (thôn Ba Bường, xã An Nghĩa) không đăng ký môi trường, sau đó bị UBND xã xử phạt 8 triệu đồng.

Trại chăn nuôi Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin (xã Cao Dương) không thực hiện kê khai chăn nuôi, thực hiện hoạt động chăn nuôi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi và không có giấy phép môi trường theo quy định. Chủ tịch UBND xã Cao Dương đã xử phạt doanh nghiệp này 50 triệu đồng.

Việc sắp xếp nguyên liệu, hàng hóa của một số cơ sở được đánh giá chưa khoa học. Một số chủ cơ sở chưa quan tâm đúng mức với công tác vệ sinh nhà xưởng.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ cho rằng việc ghi chép hồ sơ lưu mẫu sản phẩm hàng hóa và sắp xếp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra của một số cơ sở chưa khoa học, còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Cụ thể, theo kết luận, một năm có nhiều cơ quan gồm Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng kiểm tra, giám sát tại Công ty TNHH Nông nghiệp quốc tế Arista. Các cơ quan kiểm tra trùng lặp nội dung, điển hình như tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao...

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện một số cơ sở chưa thường xuyên cập nhật các quy định mới; mặc dù thuê đơn vị tư vấn nhưng cơ sở vẫn lúng túng trong lập hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục về môi trường theo quy định, bao gồm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc thực hiện đăng ký môi trường đối với các trường hợp tương ứng.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của ông Hoàng Quang Dũng, chủ đầu tư dự án trang trại chăn nuôi 1.800 heo nái sinh sản tại thôn Phượng Sồ, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn cũ (nay là thôn Phượng Sồ, xã Cao Dương) do không có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ yêu cầu tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp bao gồm giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. Trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.