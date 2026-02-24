Phú Thọ đề xuất xây cầu Sông Lô mới trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Thông tin được lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ nêu ra tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng các Phó Chủ tịch tỉnh, ngày 24/2.

Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, từ ngân sách Nhà nước và phấn đấu hoàn thành trong vòng một năm kể từ ngày 1/3.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Khánh Trang).

Theo Sở Xây dựng Phú Thọ, cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) bị hư hỏng nghiêm trọng, cần được khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu giao thông vận tải của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề cấp bách khắc phục hư hỏng cầu, đầu tư xây dựng cầu mới.

Thủ tướng đã đồng thời đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai xây dựng cầu Sông Lô mới có tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm và theo quy hoạch điều chỉnh kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực vào Hà Nội.

Khẳng định việc xây dựng cầu Sông Lô mới rất cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cơ bản thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng.

Ông Đông đề nghị các sở, ngành, cơ quan chuyên môn bổ sung đánh giá lưu lượng giao thông ở thời điểm hiện tại, lưu lượng giao thông bình quân và sự phát triển trong thời gian tới.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ cũng chỉ đạo nghiên cứu tính toán nguồn vốn thực hiện; hoàn thiện các thủ tục pháp lý đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Những hư hỏng của cầu Sông Lô đang được sửa chữa (Ảnh: Trung Nguyên).

Như Dân trí thông tin, cầu Sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010 và khánh thành vào tháng 3/2015. Cầu có chiều dài gần 518m, tải trọng 30 tấn. Gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng.

Cuối tháng 10/2025, mực nước sông Lô xuống thấp đã làm lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ mới đây có văn bản chấp thuận cho phép Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) - một trong 3 nhà thầu thi công xây dựng cầu Sông Lô năm 2015 - được thực hiện thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp.

Sở Xây dựng Phú Thọ yêu cầu việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu phải hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.

Cầu phao Đoan Hùng được quân đội vận hành trong thời gian sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô (Ảnh: Quân khu 2).

Vừa qua, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương đã hoàn tất việc lắp đặt cầu phao Đoan Hùng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô.