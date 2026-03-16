Văn phòng Chính phủ chỉ đạo sau phản ánh của báo Dân trí về 2 tuyến cao tốc

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn liên quan đến phản ánh của báo Dân trí về những bất cập kéo dài trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Theo đó, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Đại lộ Thăng Long, dù là hai trục giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Bắc và khu vực phía Tây Hà Nội, vẫn đang tồn tại nhiều bất cập kéo dài sau nhiều năm khai thác.

Với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài khoảng 70km, thông xe toàn tuyến từ tháng 1/2014 và hiện vẫn miễn phí, nhiều đoạn đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm, vá víu cục bộ khiến bề mặt không đồng đều.

Nhiều đoạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thiếu hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông vào ban đêm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Một số khu vực thiếu chiếu sáng, trong khi tình trạng xe limousine đi vào làn khẩn cấp, người dân đứng dọc tuyến bắt xe, thậm chí người đi bộ và xe đạp xuất hiện trên cao tốc vẫn còn xảy ra.

Trong khi đó, Đại lộ Thăng Long dài gần 30km, thông xe từ tháng 10/2010, sau khoảng 15 năm sử dụng cũng bộc lộ nhiều hư hỏng như nứt nẻ, ổ gà, lồi lõm, chênh cao tại vị trí tiếp giáp mố cầu tạo cảm giác “gợn” khi xe chạy tốc độ cao, cùng hiện tượng “sống trâu”, ngập úng sau mưa lớn và vật liệu xây dựng vương vãi ở làn khẩn cấp.

Đáng lo ngại, tình trạng xe máy vẫn lưu thông trên tuyến đường cấm này diễn ra hằng ngày, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Sau 15 năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn mặt đường Đại lộ Thăng Long, đặc biệt ở khu vực hầm chui hay gần khu dân cư xuất hiện tình trạng nứt nẻ, ổ gà, lồi lõm (Ảnh: Hải Nam).

Theo phản ánh của Dân trí, các tồn tại trên không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây ùn tắc mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư của những tuyến đường trọng điểm, đặt ra yêu cầu sớm rà soát, khắc phục đồng bộ.

Trong công văn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao việc Bộ Công an đã triển khai kịp thời phản ánh của báo Dân trí. Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội theo thẩm quyền nghiên cứu, triển khai những kiến nghị của Bộ Công an.