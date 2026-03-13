Đề nghị giải quyết vụ “hụt” 1.260m2 đất ở trên sổ đỏ sau khi nhận thừa kế

UBND xã Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) vừa có văn bản đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Thủy xem xét, giải quyết vụ việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của ông Trần Đăng Lưu (69 tuổi, khu 7 xã Thanh Thủy) “thiếu hụt” 1.260m2 đất ở sau khi ông Lưu nhận thừa kế từ bố mẹ. Sự việc được báo Dân trí phản ánh vừa qua.

Mảnh đất của ông Trần Đăng Lưu bị "thiếu hụt" 1.260m2 đất ở sau khi làm thủ tục thừa kế từ bố mẹ (Ảnh: Trần Văn).

Bố đẻ của ông Lưu - ông Trần Văn Miêu được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ năm 1990 với tổng diện tích 3.032m2, gồm 3 thửa đất, trong đó diện tích đất thổ cư 1.560m2, còn lại gồm đất tạm giao, đất %, tạm giao thu khoán, đất vườn.

Đến năm 2003-2004, khi làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất từ bố mẹ để lại, sổ đỏ đứng tên ông Lưu chỉ còn 300m2 đất ở dù tổng diện tích vẫn là 3.032m2.

Suốt nhiều năm qua, ông Lưu gửi đơn đề nghị sửa lại sổ đỏ, giữ nguyên diện tích đất ở 1.560m2 theo đúng hồ sơ chuyển quyền thừa kế và đúng diện tích đất thổ cư trên sổ đỏ cấp năm 1990.

“Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Thủy quan tâm, sớm xem xét giải quyết, thông tin với UBND xã Thanh Thủy để tổng hợp báo cáo Sở Nông Nghiệp và Môi trường Phú Thọ theo quy định”, văn bản của UBND xã Thanh Thủy nêu rõ.

Ông Trần Đăng Lưu là bệnh binh, tỷ lệ mất sức lao động trên 60%. Mảnh đất được bố mẹ ông để lại đã gắn bó với gia đình qua nhiều đời, hơn 200 năm.

“Tôi thường xuyên mất ngủ vì suy nghĩ đến sự việc của gia đình mình suốt thời gian dài”, ông Lưu kể.