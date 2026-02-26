Phú Thọ công bố bảng xếp hạng mức độ chuyển đổi số

UBND tỉnh Phú Thọ vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Kết quả đánh giá, xếp hạng được dựa trên 7 tiêu chí về nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số và hoạt động kinh tế số, xã hội số. Đây là công cụ quan trọng để đo lường mức độ chuyển đổi số, tạo động lực thi đua, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo kết quả vừa công bố, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ đứng đầu trong khối các sở, ban, ngành với 885,58 điểm; xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế.

Xếp hạng cuối cùng trong nhóm các cơ quan là Sở Dân tộc và Tôn giáo với 721,35 điểm.

Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ đứng đầu, Sở Dân tộc và Tôn giáo Phú Thọ đứng cuối bảng xếp hạng vừa công bố (Ảnh: Phùng Minh).

Đối với các cơ quan cấp xã, phường Hòa Bình đứng đầu bảng xếp hạng, phường Việt Trì xếp thứ 2 và phường Vĩnh Yên xếp thứ 3.

Đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng là xã Liên Hòa với 507,23 điểm.

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, từ ngày 10/9/2025 đã đưa vào sử dụng thí điểm Chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh tại 3 khu vực và 6 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (phường Việt Trì, phường Vĩnh Yên, phường Yên Hòa, xã Thổ Tang, xã Phùng Nguyên và xã Yên Trị).

Trong năm 2025, một số các xã, phường đã chủ động nghiên cứu, thí điểm sử dụng các công cụ, phần mềm trong hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý công việc như ứng dụng AI tại xã Hiền Lương, xã Lương Sơn, Xuân Lũng, Kỳ Sơn...

Đến nay, 100% cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước bước đầu khai thác và sử dụng các ứng dụng AI thông dụng (ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot,...) hỗ trợ xử lý công việc chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trạng hạ tầng số của tỉnh, hiện nay phần lớn đơn vị cấp xã (146/148 xã) có hệ thống mạng nội bộ kết nối ngang hàng; 63 xã, phường có hệ thống hội nghị trực tuyến ở mức cơ bản cần được đầu tư nâng cấp. Hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa triển khai được ứng dụng AI nâng cao để hỗ trợ cán bộ công chức trong công tác tổng hợp, phân tích, báo cáo, hỗ trợ pháp lý.

Thống kê của tỉnh Phú Thọ cho thấy, 15/15 đơn vị cấp sở đã bố trí cán bộ chuyên trách/phụ trách về chuyển đổi số; 136/148 đơn vị cấp xã đã bố trí cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số tại địa phương.

Bên cạnh các kết quả tích cực, nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số còn hạn chế khi 56 xã, phường chưa có cán bộ có chuyên môn phụ trách về chuyển đổi số, phần lớn cán bộ kiêm nhiệm dẫn đến công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi còn gặp nhiều khó khăn.

Tính đến tháng 12/2025, 100% các cơ quan đơn vị đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số, trừ văn bản mật theo quy định.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).