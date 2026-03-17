Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 17/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê thành phố Hà Nội. Trình độ Cử nhân Trường Đại học Thương mại, Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Hùng từng công tác ở Ủy Ban Kiểm tra Trung ương giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Vụ Trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ Trưởng Vụ Trung ương 1.

Tháng 3/2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Đến tháng 1/2025, ông được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (cũ).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Báo Hưng Yên).

Tháng 7/2025, sau khi tỉnh Hưng Yên cũ sáp nhập với tỉnh Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 người, trong đó ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.