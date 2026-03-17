Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Gia đình xin dừng nhận hỗ trợ

Ngày 17/3, đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết sức khỏe của bệnh nhân H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) đã ổn định sau khi bị rắn cắn.

Anh H.V.H. (40 tuổi, con trai ông T.) cho biết sau thời gian điều trị tích cực, cha anh đã tỉnh táo, có thể ăn uống trở lại.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Theo anh H., sau khi sự việc “ông lão cụt tay kẹp con rắn hổ mang về nhà khi bị cắn” được chia sẻ, nhiều người đã gọi điện hỏi thăm, thậm chí đến tận bệnh viện động viên, hỗ trợ. Một số cá nhân còn đăng tải thông tin kèm số tài khoản gia đình lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ.

Đến nay gia đình đã nhận khoảng 300 triệu đồng tiền ủng hộ. Bất ngờ trước số tiền lớn, gia đình đã thông báo ngừng tiếp nhận hỗ trợ từ tối 16/3.

“Tôi rất xúc động và biết ơn tấm lòng của mọi người. Số tiền này quá lớn với gia đình hiện tại và chúng tôi sẽ dùng để chăm sóc lâu dài cho cha”, anh H. chia sẻ.

Theo người nhà, ông T. bị câm điếc bẩm sinh. Cách đây hàng chục năm, ông không may gặp tai nạn khiến cả 2 bàn tay bị cụt. Mất đi đôi bàn tay, ông đã tập dùng khuỷu tay và chân để làm việc và có biệt tài bắt cá, lươn rất giỏi.

Con rắn được người dân chụp hình lại (Ảnh: Vỹ Nguyễn).

Trưa 15/3, ông T. ra đồng thăm ruộng lúa và phát hiện một con rắn hổ mang. Do bị cụt cả hai tay, ông đã đưa chân dẫm, sau đó dùng khuỷu tay đè và kẹp con rắn nên bị cắn.

Bắt được rắn, ông T. kẹp bên khuỷu tay, kéo lê trên đường về đến khu dân cư. Lúc này, người dân mới phát hiện ông đã bị rắn cắn ở khuỷu tay và lập tức báo cho gia đình.

Người thân nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.