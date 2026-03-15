Số liệu mới nhất về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Số liệu này vừa được cập nhật trong báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về tình hình bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên phạm vi cả nước (tính đến 20h ngày 15/3).

Theo báo cáo, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).

Trong đó, Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17h45). Lào Cai cùng với thành phố Huế cũng là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà; có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi).

Các chiến sĩ trẻ thuộc LLVT bỏ phiếu tại Đà Nẵng (Ảnh: Thanh Thư).

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết ở nhiều địa phương, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%, như: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99,34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%…

"Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%", theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%…

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động, nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%.

Những con số này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử.

Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bỏ phiếu bầu tại địa bàn nơi cư trú (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về mặt truyền thông, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử với nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu.

Báo chí cũng chú trọng phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, các địa bàn khó khăn…

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Tính đến 19h ngày 15/3, đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử.