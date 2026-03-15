5 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất đều ở các tỉnh miền núi

Theo số liệu cập nhật của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 16h ngày 15/3, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%).

Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực, theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Số liệu thống kê cho thấy có 5 địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%, gồm: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm Trung tâm Điều hành Quốc hội số, nơi cập nhật mọi thông tin, diễn biến bầu cử trên cả nước (Ảnh: Phạm Thắng).

Báo cáo cũng nêu có 18 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%, gồm: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).

9 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90% gồm: Hải Phòng (94,88%); Khánh Hòa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92.61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%).

Còn 2 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%, trong đó Tây Ninh là (89,95%). Riêng TPHCM có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thế đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Thông tin nhanh với báo chí tại Trung tâm báo chí phục vụ bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết cử tri trên cả nước vẫn tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

"Không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự", bà Thanh nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cung cấp thông tin cập nhật về bầu cử tại Trung tâm báo chí (Ảnh: Hồ Long).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu cử đang tiến gần đến thời điểm rất quan trọng là kết thúc thời gian bỏ phiếu. Và điều đáng mừng là các địa phương không có những phát sinh cần phải xử lý và xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tin tưởng đến 19h, các địa phương sẽ đạt được kết quả bầu cử theo tiến độ, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cuộc bầu cử lần này "sẽ rất thành công".

Dự kiến, Hội đồng Bầu cử quốc gia "có khả năng" sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 22/3. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng sẽ họp báo để công khai với nhân dân cả nước về kết quả của cuộc bầu cử, theo lời bà Thanh.