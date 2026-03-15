Hà Tĩnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước

Ngày 15/3, cử tri cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cũng là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cập nhật đến ngày 10/3, cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Thời điểm tổ chức bầu cử lần này diễn ra sớm hơn 2 tháng so với thông lệ. Các bước của quy trình bầu cử cũng đồng thời được rút ngắn.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép 217 khu vực bỏ phiếu tại 11 tỉnh, thành phố tổ chức bỏ phiếu sớm. Tính đến 12/3, đã có 34 khu vực bỏ phiếu tại các địa phương gồm An Giang, Khánh Hòa, TPHCM và một số địa bàn đặc thù, tổ chức bỏ phiếu sớm, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Về nhân sự, theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, việc giới thiệu người ứng cử được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, liên thông và đổi mới.

Trên cơ sở kết quả của 3 vòng hiệp thương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151 công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Cơ cấu người ứng cử cơ bản bảo đảm tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các ngành, lĩnh vực và các vùng miền.

Theo danh sách được công bố, số người ứng cử ĐBQH khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người.

Về cơ cấu kết hợp có 392 ứng viên là nữ (45,37%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người, tỷ lệ 21,64%; dân tộc thiểu số có 188 người, tỷ lệ 21,76%; ngoài Đảng có 64 người, tỷ lệ 7,41%; tái cử có 236 người, tỷ lệ 27,31%. Số người tự ứng cử là 4 (0,46%).

Liên quan nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, theo danh sách, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 4.223 người, số đại biểu được bầu là 2.554 người. Cấp xã có 121.242 người ứng cử đại biểu HĐND và số người được bầu theo luật định là 72.613 người.

Yêu cầu trong bầu cử được nhấn mạnh là phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu.

Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 23/3, sau khi hoàn tất tổng hợp và xác nhận kết quả bỏ phiếu trên phạm vi cả nước.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ họp để xem xét, quyết định về công tác nhân sự, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc sáng 6/4 và bế mạc ngày 25/4, chia thành hai đợt. Trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, ngoài công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề tổng thể về tổ chức bộ máy cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, cùng một số nội dung lập pháp và giám sát.