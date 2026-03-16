34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 23h ngày 15/3, tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%).

Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Trong đó, cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liêm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng. Thống kê cũng cho thấy ở tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà), cử tri cao tuổi nhất là cụ Giàng Nủ Súa, 114 tuổi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới điểm bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP Hà Nội (Ảnh: Minh Châu).

Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định; không phát sinh vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, 7h ngày 15/3, cử tri cả nước nô nức đến bỏ phiếu tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu trên cả nước, mở đầu "ngày hội non sông" bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, một số điểm bầu cử đã tổ chức sớm theo quy định của pháp luật do đặc thù của địa phương.

Trong ngày 15/3, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc đã đến các điểm bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với đất nước, để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng với Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi thực hiện quyền công dân, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp, để lựa chọn những người uy tín nhất, được tín nhiệm nhất tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cùng thời điểm, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn tham dự lễ khai mạc, thực hiện quyền bầu cử và kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TPHCM.

Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Cuộc bầu cử cũng là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.