Phát động "Chiến dịch Quang Trung" cho dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ngày 8/10, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị phát động kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành (cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành) với tên gọi "Chiến dịch Quang Trung".

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, "Chiến dịch Quang Trung" lấy cảm hứng từ vị anh hùng dân tộc với ý chí quyết chiến, quyết thắng và thần tốc. Chiến dịch hướng đến mục tiêu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án vào cuối năm.

Các hộ dân tiêu biểu, đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án được UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng tại hội nghị (Ảnh: Phú Việt).

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sự minh bạch, công khai trong bồi thường và sự đồng hành chặt chẽ với nhân dân là chìa khóa thành công, giúp giảm thời gian thi công và tăng hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành xử lý phản hồi trong vòng 24 giờ khi nhận được báo cáo từ địa phương, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chậm trễ. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cần đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác bồi thường và tổ chức các hoạt động của chiến dịch; phối hợp các nhà thầu thi công, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực để thi công ngay khi có mặt bằng sạch. Chính quyền các xã, phường có dự án đi qua cần "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm kiến nghị chính đáng.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài hơn 128km; trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 101km, với tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam và Tây Nguyên.