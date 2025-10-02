Đồng Nai cần hơn 840 tỷ đồng sửa chữa quốc lộ 51

Ngày 2/10, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xem xét bố trí kinh phí để địa phương sửa chữa các tuyến quốc lộ 1, 20, 51 và 56 qua địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thời gian qua nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn bị hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt, quốc lộ 51 xuất hiện tình trạng trồi sụt mặt nhựa, bong tróc, hằn lún vệt bánh xe, ổ gà, vạch sơn mờ, mất tác dụng... Vì vậy, việc sửa chữa các tuyến quốc lộ, nhất là quốc lộ 51, là rất cấp bách nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Quốc lộ 51 hư hỏng, xuống cấp nặng sau những cơn mưa lớn (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo tính toán của UBND tỉnh Đồng Nai, nguồn kinh phí để sửa chữa các quốc lộ qua địa bàn tỉnh là 1.365 tỷ đồng. Trong đó, ước tính kinh phí quốc lộ 1 là 141 tỷ đồng, quốc lộ 20 là 317 tỷ đồng, quốc lộ 51 là 842 tỷ đồng và quốc lộ 56 là 65 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các dự án giao thông mang tính chất kết nối vùng như các cầu Cát Lái, Đồng Nai 2, Mã Đà, Hiếu Liêm, Thạnh Hội, Xóm Lá, cầu Tân An, cầu Tân Hiền. Đồng thời, Đồng Nai cũng đang triển khai các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành như các đường tỉnh 769, 773, 770B.

Ngoài ra, để triển khai các dự án giao thông kết nối vùng, ngân sách tỉnh Đồng Nai phải bố trí cho 50% chi phí giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; 50% tổng mức đầu tư dự án đường Vành đai 3 TPHCM, tham gia phần ngân sách nhà nước đối với dự án đường Vành đai 4 TPHCM. Do đó, ngân sách địa phương hiện rất khó khăn. Việc bố trí kinh phí để sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh gặp nhiều trở ngại.