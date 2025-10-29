Đà Nẵng kiên quyết yêu cầu các hồ chứa xả bằng với lượng nước đến

Tối 28/10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ đã phát đi thông tin lũ khẩn cấp đặc biệt lớn trên các sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ, cảnh báo tình hình ngập lụt nghiêm trọng và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo thông báo, mực nước thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh trở lại. Cụ thể, lúc 19h ngày 28/10, mực nước trên sông Vu Gia tại Hội Khách đạt 18,57m (trên báo động 3 là 2,07m), tại Ái Nghĩa là 10,10m (trên báo động 3 là 1,1m).

Nhiều khu dân cư ven sông Vu Gia tại xã Đại Lộc bị ngập sâu (Ảnh: Quốc Triều).

Trên sông Thu Bồn, mực nước tại Nông Sơn là 16,24m (trên báo động 3 là 1,24m), tại Giao Thủy là 9,28m (trên báo động 3 là 0,48m), tại Câu Lâu là 5,15m (trên báo động 3 là 1,15m) và tại Hội An là 3,05m (trên báo động 3 là 1,05m).

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dự kiến đạt 10,5m (trên báo động 3 là 1,5m). Sông Thu Bồn tại Câu Lâu sẽ dao động trên báo động 3 khoảng 1,2-1,3m. Sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên báo động 3 khoảng 0,4-0,7m, trong khi sông Tam Kỳ sẽ xấp xỉ báo động 3.

Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng được dự báo sẽ tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông và ngập úng tại các khu đô thị.

Đặc biệt, các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Cẩm Lệ... được cảnh báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trong chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên nhóm Phòng Chống thiên tai thành phố, nhấn mạnh tình hình mưa lũ còn rất phức tạp, lũ các sông lên chậm trở lại.

Ông động viên các lực lượng cố gắng hết mình vì người dân và khẳng định: “Tất cả các hồ chứa đã đầy. Thành phố yêu cầu kiên quyết lượng nước xả bằng lượng nước đến. Việc này là nghiêm ngặt, nên ngập vì mưa chứ không phải vì hồ xả lũ”.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng cho biết các trường hợp khẩn cấp đã được công bố đơn vị chịu trách nhiệm và công khai số điện thoại liên hệ. Khu vực Phước Sơn (cũ) bị sạt lở làm sập trụ điện nguồn, gây mất điện vài ngày. Thành phố đang khẩn trương chỉ đạo khôi phục điện sớm nhất cho người dân.