Mưa lũ lịch sử gây ngập lụt ở nhiều tỉnh miền Bắc đến bao giờ?

Sáng 9/10, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn đã đạt đỉnh là 18,37m (lúc 2h), trên báo động 3 khoảng 2,37m; lũ tại trạm Phủ Lạng Thương đạt đỉnh 7,6m (lúc 3h), trên báo động 3 khoảng 1,3m, vượt lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) là 0,08m.

Theo vị này, lũ ở hạ lưu sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn), sông Thương đang xuống. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh ở mức 7,4m, trên báo động 3 khoảng 1,1m, sau xuống dần.

Trong 6-24 giờ tiếp theo, lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy xuống dưới báo động 2 khoảng 0,5m, tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống ở mức trên báo động 3 khoảng 0,6m. Ngập lụt diện rộng tại Thái Nguyên duy trì 2-3 ngày tới.

Nhiều khu vực ở tỉnh Bắc Ninh ngập sâu (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và trên báo động 3 khoảng 1,4m; tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và trên báo động 3 khoảng 0,5m. Ngập lụt tại hạ lưu sông Thương tại Bắc Ninh kéo dài 2-3 ngày tới.

Trong 24 giờ tới, lũ tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiếp tục xuống và trên mức báo động 3 khoảng 3m, dự báo xuống dưới báo động 3 trong 1-2 ngày tới. Ngập lụt ven sông Trung, sông Bắc Giang tại Lạng Sơn kéo dài 3-4 ngày.

Tại Hà Nội, mực nước sông Bùi, sông Tích, sông Đáy đang biến đổi chậm theo xu thế xuống; sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên.

Lúc 6h, mực nước trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là 6,71m, dưới báo động 3 khoảng 0,29m; mực nước trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc là 7,59m, dưới báo động 3 khoảng 0,41m; mực nước trên sông Đáy tại trạm Ba Thá là 5,96m, dưới báo động 2 khoảng 0,54m.

Mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 9,85m, trên báo động 3 khoảng 1,85m; mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,33m, trên báo động 3 khoảng 1,33m.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Đáy tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế xuống; sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Đáy, sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều khu vực ở tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh.

Ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, cho biết với lượng mưa lớn (tổng lượng mưa trong 36 giờ vượt giá trị tổng lượng mưa trung bình nhiều năm trong cả tháng 10) xảy ra trong thời gian ngắn kết hợp với địa hình có độ dốc lớn từ Bắc xuống Nam, lòng sông hẹp và uốn lượn mạnh, làm giảm tốc độ thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Hệ quả là khi nước ở trên dồn xuống nhanh, nước ở bên dưới không kịp thoát nên các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và lũ lớn trong những ngày qua, theo ông Quyền.