Nước lũ dâng cao tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Tối 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết tới tối cùng ngày, nước đã tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khiến một đoạn đường dài khoảng 40m bị ngập úng.

Cụ thể, tại km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng Thái Nguyên đi Hà Nội đoạn qua địa bàn xã Trung Giã (thuộc huyện Sóc Sơn cũ), mực nước ngập khoảng 30-40cm, đoạn ngập kéo dài khoảng 40m. Hiện nay nước vẫn tiếp tục dâng cao.

Nước lũ dâng cao tới cả đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Ảnh: Cắt từ clip).

"Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông và điều tiết phương tiện, đồng thời theo dõi tình hình xem lượng nước có tiếp tục dâng cao hay không để đưa ra quyết định phân luồng phương tiện từ xa", vị chỉ huy cho biết.

Chiều 9/10, ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã (TP Hà Nội), cho biết xã có khoảng 2.400 hộ dân với trên 9.000 khẩu bị ngập úng cục bộ. Thôn An Lạc, Bình An, Lai Sơn là các điểm đang bị ngập sâu, có nguy cơ cao mất an toàn.

Nước lũ dâng tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến ô tô di chuyển khó khăn (Ảnh cắt từ clip).

Trước tình hình đó, xã Trung Giã đã tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động xuồng máy, ca nô và lực lượng hỗ trợ di dân đến nơi an toàn.