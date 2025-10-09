Nước lũ dâng cao tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
(Dân trí) - Tối nay trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua địa bàn xã Trung Giã, TP Hà Nội), nước lũ dâng cao gây ngập khoảng 30-40cm.
Tối 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết tới tối cùng ngày, nước đã tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khiến một đoạn đường dài khoảng 40m bị ngập úng.
Cụ thể, tại km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng Thái Nguyên đi Hà Nội đoạn qua địa bàn xã Trung Giã (thuộc huyện Sóc Sơn cũ), mực nước ngập khoảng 30-40cm, đoạn ngập kéo dài khoảng 40m. Hiện nay nước vẫn tiếp tục dâng cao.
"Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông và điều tiết phương tiện, đồng thời theo dõi tình hình xem lượng nước có tiếp tục dâng cao hay không để đưa ra quyết định phân luồng phương tiện từ xa", vị chỉ huy cho biết.
Chiều 9/10, ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã (TP Hà Nội), cho biết xã có khoảng 2.400 hộ dân với trên 9.000 khẩu bị ngập úng cục bộ. Thôn An Lạc, Bình An, Lai Sơn là các điểm đang bị ngập sâu, có nguy cơ cao mất an toàn.
Trước tình hình đó, xã Trung Giã đã tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động xuồng máy, ca nô và lực lượng hỗ trợ di dân đến nơi an toàn.
Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên. Lúc 15h, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,10m, trên báo động 3 khoảng 2,1m; trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,61m, trên báo động 3 khoảng 1,61m.
Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mực nước các sông lên cao, cần đề phòng xảy ra sạt lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.