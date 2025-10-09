Nước lũ chảy cuồn cuộn cuốn trôi nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên

Chiều 9/10, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái, cho biết sự việc xảy ra lúc 14h cùng ngày, do lũ chảy xiết nên khoảng 30m đường sắt qua xã Trung Giã (thuộc huyện Sóc Sơn cũ), Hà Nội đã bị cuốn trôi phần nền, chỉ còn lại đường ray phía trên.

Ngoài ra, nước lũ cũng khiến gần 1km đường sắt qua địa bàn xã Trung Giã bị ảnh hưởng.

Chiều cùng ngày, các đơn vị chuyên môn của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã có mặt tại hiện trường đánh giá những hư hỏng, thiệt hại để có hướng xử lý, khắc phục.

"Dự kiến khoảng 2-3 ngày tới khi nước rút đơn vị sẽ khắc phục xong và thông tuyến", ông Tâm nói.

Hiện trường đoạn đường sắt bị ảnh hưởng do mưa lũ (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thao).

Chiều 9/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống; lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh 7,6m, trên mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 1,3m và đang xuống.

Đầu giờ chiều 9/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 26,53m, dưới báo động 3 khoảng 0,47m; tại trạm Đáp Cầu 7,4m, trên báo động 3 khoảng 1,1m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đầu giờ chiều nay mực nước là 18,22m, trên báo động 3 khoảng 2,2m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,57m, trên báo động 3 khoảng 1,27m, trên mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) khoảng 0,05m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng đầu giờ chiều nay khoảng 23,04m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) khoảng 0,5m.

Tại Hà Nội, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết chiều 9/10 mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên.

Lúc 15h, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,10m, trên báo động 3 khoảng 2,1m; trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,61m, trên báo động 3 khoảng 1,61m.

Dự báo trong 10-20 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm.

Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến 15h ngày 9/10, trên địa bàn thành phố còn 22 vị trí ngập nước, trong đó có 13 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 9 vị trí ngập sâu, không lưu thông được.