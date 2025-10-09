Lũ trên các sông dâng cao, CSGT Hà Nội hỗ trợ di tản người dân

Chiều 9/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 8 đến 9/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực thuộc các xã Đa Phúc, Trung Giã, Thư Lâm (TP Hà Nội).

Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp phát 200 áo phao đến bà con các xã vùng ngập (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, trong chiều 9/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng máy, xe tải chuyên dụng tới các địa điểm nêu trên, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng khác để hỗ trợ người dân di dời tài sản, phương tiện, vật dụng thiết yếu đến nơi an toàn.

Nhà chức trách cho biết, trong chiều nay tại nhiều điểm ngập sâu ở xã Thư Lâm, khu vực nước chảy xiết, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ CSGT đã chèo tay, lội nước tiếp cận từng hộ dân, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và vận chuyển đồ đạc, phương tiện ra khỏi vùng ngập lụt.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết, lực lượng CSGT đã chủ động phương án ứng trực, sẵn sàng phối hợp cùng các đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mọi tình huống, không để người dân bị cô lập.

CSGT cùng các lực lượng khác hỗ trợ người dân xã Đa Phúc di dời tài sản khỏi vùng ngập lụt chiều nay (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trong những ngày tới, Phòng CSGT Công an Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại các địa bàn bị ngập úng, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chiều 9/10, ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã (TP Hà Nội), cho biết xã có khoảng 2.400 hộ dân với trên 9.000 khẩu bị ngập úng cục bộ. Thôn An Lạc, Bình An, Lai Sơn là các điểm đang bị ngập sâu, có nguy cơ cao mất an toàn.

CSGT Hà Nội hỗ trợ một phụ nữ cao tuổi ra khỏi khu vực ngập sâu ở xã Đa Phúc (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trước tình hình đó, xã Trung Giã đã tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động xuồng máy, cano và lực lượng hỗ trợ di dân đến nơi an toàn.

Tại xã Đa Phúc, bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết đã huy động hơn 4.000 người và phương tiện hỗ trợ sơ tán hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 người sinh sống vùng ven sông, trũng thấp đến nơi an toàn.

Xã này cũng tổ chức chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực có nguy cơ, ngăn chặn việc người dân quay lại trông coi tài sản tại nơi đã có lệnh di dời. Các lực lượng đã đắp đất chống lũ tràn nhiều vị trí đê thấp với tổng chiều dài hơn 5km...