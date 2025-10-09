Nhiều khu vực ở ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước

Ngày 9/10, ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã (TP Hà Nội), cho biết xã có khoảng 2.400 hộ dân với trên 9.000 khẩu bị ngập úng cục bộ. Thôn An Lạc, Bình An, Lai Sơn là các điểm đang bị ngập sâu, có nguy cơ cao mất an toàn.

Trước tình hình đó, xã Trung Giã đã tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động xuồng máy, cano và lực lượng hỗ trợ di dân đến nơi an toàn.

Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ (Ảnh: Văn Kỳ).

Tại xã Đa Phúc, bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết đã huy động hơn 4.000 người và phương tiện hỗ trợ sơ tán hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 người sinh sống vùng ven sông, trũng thấp đến nơi an toàn.

Xã này cũng tổ chức chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực có nguy cơ, ngăn chặn việc người dân quay lại trông coi tài sản tại nơi đã có lệnh di dời. Các lực lượng đã đắp đất chống lũ tràn nhiều vị trí đê thấp với tổng chiều dài hơn 5km...

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu các xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương triển khai các nhóm nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn chống lũ.

Tại buổi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, yêu cầu việc bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là ưu tiên số một. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cần nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân.

Ông Phong cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường bảo vệ tài sản của người dân khi sơ tán, bố trí chỗ ở tạm thời chu đáo, không để xảy ra tình trạng thiếu thực phẩm, nước sinh hoạt.

Đối với các thôn bị ngập nặng, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành việc di chuyển toàn bộ người dân trong chiều nay. Những trường hợp không di chuyển, chính quyền địa phương cương quyết cưỡng chế để bảo đảm an toàn.

Nhiều khu vực ở xã Trung Giã và xã Đa Phúc bị ngập sâu (Ảnh: CTV).

Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên. Lúc 15h, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,10m, trên báo động 3 khoảng 2,1m; trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,61m, trên báo động 3 khoảng 1,61m.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mực nước các sông lên cao, cần đề phòng xảy ra sạt lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến 15h chiều nay, trên địa bàn thành phố còn 22 vị trí ngập nước, trong đó có 13 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 9 vị trí ngập sâu, không lưu thông được.