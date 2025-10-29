Huy động hàng chục người dùng bao cát chặn cống ngăn nước sông Trà Khúc

Khoảng 13h ngày 29/10, lũ trên sông Trà Khúc đã vượt báo động 3. Lũ lên cao khiến nước sông Trà Khúc ồ ạt chảy vào các cống thoát gây nguy cơ ngập khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng chục người sử dụng vật liệu chặn cống thoát nước tại kênh Sông Đào (phường Nghĩa Lộ).

Hàng chục người được huy động để dùng bao cát lấp miệng cống ngăn nước sông Trà Khúc chảy ngược (Ảnh: Quốc Triều).

Kênh Sông Đào dẫn nước từ các phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ra sông Trà Khúc. Tại đây có một trạm bơm cưỡng bức. Khi nước sông Trà Khúc dâng cao, cống sẽ đóng lại và máy bơm hoạt động đưa nước từ kênh Sông Đào ra sông.

Khu vực này đang thi công dự án kè chống sạt lở nên trạm bơm dừng hoạt động, các cửa van cũng bị ảnh hưởng khiến nước chảy ngược.

Các tấm sắt lớn và hàng trăm bao cát được dùng chặn miệng cống kênh Sông Đào (Ảnh: Quốc Triều).

Nhằm ngăn nước sông Trà Khúc chảy ngược gây ngập khu vực đô thị, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi quyết định dùng bao cát chặn miệng cống kênh Sông Đào.

Máy múc được huy động đưa các tấm sắt lớn đè lên miệng cống. Sau đó, hàng chục người khiêng các bao cát lớn lấp miệng cống ngăn nước chảy ngược.

Đến 17h ngày 29/10, hàng trăm bao cát đã lấp kín miệng cống kênh Sông Đào. Nước sông Trà Khúc không còn chảy ngược, tuy nhiên nước bên trong khu vực đô thị không thể thoát ra sông.

Nước lũ trên sông Trà Khúc đã vượt báo động 3 gần 1,3m (Ảnh: Quốc Triều).

Tỉnh Quảng Ngãi đang tính phương án sử dụng máy bơm công suất lớn đưa nước từ kênh Sông Đào ra sông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, lúc 14h ngày 29/10, lũ trên sông Trà Khúc đã cao hơn mức báo động 3 gần 1,3m; lũ trên sông Trà Bồng và sông Vệ đạt mức báo động 3.