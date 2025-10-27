Hơn 1.500 người dân vùng cao Quảng Ngãi bị cô lập do mưa lớn, sạt lở

Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô cho biết lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang bám sát các khu vực bị chia cắt, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực và thuốc men khi người dân có nhu cầu.

Theo ông Vĩnh, mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn trong xã đã xảy ra tình trạng sạt lở, ngập úng cục bộ.

Xã Đăk Plô huy động máy móc khơi thông dòng chảy để tránh nước cuốn vào nhà dân (Ảnh: Chí Anh).

Một số công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở, chia cắt khiến 449 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại các thôn Đăk Boók, Pêng Lang, Bung Tôn và Bung Koong (xã Đăk Plô) đang bị cô lập.

"Đến nay, xã chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, nguy cơ sạt lở cao. Xã đã cử lực lượng túc trực tại 4 thôn bị cô lập để hỗ trợ người dân khi cần thiết", ông Vĩnh nói.

Nhà dân xã Đăk Plô nằm trong vùng sạt lở (Ảnh: Chí Anh).

Trước tình hình mưa lớn đang tiếp diễn, chính quyền xã đã di dời 26 hộ dân với 116 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Nhiều lực lượng chức năng xã Đăk Plô đang được huy động để khắc phục sạt lở, sớm khôi phục giao thông cho bà con đi lại.