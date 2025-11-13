Nhiều tỉnh miền Trung sắp mưa lớn, có nơi trên 700mm

Tối 13/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

“Dự báo từ đêm 15/11 đến ngày 18/11, khu vực từ Huế đến Gia Lai có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ. Từ ngày 19/11 mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa”, công điện nêu rõ.

Bia Quốc học Huế bị chìm trong nước lũ vào trưa 3/11 vừa qua (Ảnh: Cao Tiến).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, theo công điện.

Điều này đáng lo ngại khi thời gian qua miền Trung đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng. Hiện nay các tỉnh, thành phố vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ lụt và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng… để chủ động khơi thông dòng chảy. Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, hồ chứa nhỏ đã đầy nước và chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dung tích cắt giảm lũ cho hạ du.

“Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt”, công điện nhấn mạnh.