Xe tải làm rơi đá trúng ô tô trên đèo ở Lâm Đồng, du khách Nga tử vong

Trưa 8/12, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận, sáng cùng ngày, trên đèo Đại Ninh, tuyến quốc lộ 28B, đoạn thuộc địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong.

Kính chắn gió xe khách bị đá rơi trúng, gây bể vỡ (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo đó, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe chở đoàn du khách di chuyển hướng Phan Thiết - Đà Lạt. Khi đến khu vực đèo Đại Ninh, bất ngờ xe khách bị tảng đá rơi từ thùng ô tô tải phá vỡ kính chắn gió, trúng 2 hành khách.

Du khách Nga 57 tuổi ngồi ở phía trước xe tử vong, một người khác bị thương nặng được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu.

Tài xế xe tải sau đó lái phương tiện rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hậu quả, điều tra, làm rõ vụ việc.