Nhà đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Mỹ Thuận chờ nhận mặt bằng

Sau khi dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được khởi công, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) đang triển khai bước thiết kế, tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2028.

Doanh nghiệp BOT kiến nghị Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ có ý kiến để UBND TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp sớm thành lập các tiểu dự án thành phần giải phóng mặt bằng, đồng thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của địa phương năm 2026 để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo quyết định phê duyệt dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư được tách thành các tiểu dự án riêng do 3 địa phương tổ chức thực hiện.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 117,16ha. Trong đó, TPHCM cần thu hồi 6,37ha, tỉnh Tây Ninh thu hồi 56,73ha, và tỉnh Đồng Tháp thu hồi 54,06ha.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe.

Nhà đầu tư BOT là liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM, Công ty CP Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Liên danh này đã lập doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận.

Dự kiến, thời gian thu phí hoàn vốn dự án khoảng 17 năm 3 tháng. Mức phí BOT trong giai đoạn 2029-2031 là 2.100 đồng/km với xe nhóm 1 (ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt), có lộ trình tăng giá sau mỗi 3 năm.