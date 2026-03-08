Sập la phông nhà kho ở TPHCM, 4 thợ lắp máy lạnh rơi từ độ cao hơn 10m

Ngày 8/3, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động làm một người tử vong và 3 nạn nhân khác bị thương.

Nạn nhân rơi từ trên cao xuống và tử vong tại chỗ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 7/3, các nhân viên đang làm việc tại nhà kho của Công ty Schenker trên đường số 8, khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An) nghe tiếng động lớn. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện 4 người đàn ông nằm bất động dưới nền nhà kho.

Nhân viên y tế cùng xe cứu thương nhanh chóng có mặt để kiểm tra, tuy nhiên, một nạn nhân đã tử vong, 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các mức độ chấn thương khác nhau.

Nhận tin báo, công an đến lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân được thuê đến thi công hệ thống máy lạnh tại đây. Trong lúc đứng làm việc, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả 4 người rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T.Q.T. (31 tuổi, ngụ TPHCM).