Ông Trần Minh Thành đã xin hoàn tục, đăng ký kết hôn

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành thông tin chính thức liên quan đến ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) nhằm làm rõ một số nội dung lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Thông cáo do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ký ban hành.

Theo thông cáo, ngày 3/12/2025, ông Trần Minh Thành đã đến chùa Quan Âm (tỉnh Khánh Hòa) lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng.

Trước sự chứng kiến của Thầy Thích Nhuận Minh cùng một số vị đi cùng, ông Thành đã chính thức tác bạch xin hoàn tục và sau đó đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Sau thời điểm hoàn tục, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video ghi lại sinh hoạt cá nhân của ông trong các chuyến du lịch.

Trong một số hình ảnh được đăng tải, ông Minh Thành sử dụng trang phục cư sĩ tại gia có hình thức tương đối gần với trang phục thường thấy của tu sĩ Phật giáo, từ đó dẫn đến nhiều ý kiến và suy diễn trái chiều trên mạng xã hội.

Ông Trần Minh Thành và người phụ nữ tên T. (Ảnh: J.B.).

Căn cứ báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và kết quả xác minh tại địa phương, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), sinh ngày 31/7/1978, quê quán tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), từng là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch).

Trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, ông Trần Minh Thành tu học tại Ninh Thuận, sau đó xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Theo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông tin này được ban hành nhằm giúp các cơ quan truyền thông và công chúng hiểu rõ sự việc, tránh những suy diễn không cần thiết có thể ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân không liên quan.

Mấy ngày qua, trên các nền tảng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến một người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên T. thu hút sự quan tâm của dư luận.

Các nội dung liên quan đến các bài viết, cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư.

Bên cạnh đó, các bài viết cũng nêu ông Thích Nhuận Đạt từng tham gia các hoạt động chia sẻ về Phật pháp.