TPHCM chốt khởi công siêu dự án Vành đai 4 vào ngày 19/5

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của Thủ tướng tại phiên họp kiểm điểm tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, Sở Xây dựng phải khẩn trương thẩm định và phê duyệt báo cáo khả thi dự án Vành đai 4 TPHCM; hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để bảo đảm mục tiêu khởi công Vành đai 4 vào ngày 19/5.

Hướng tuyến dự án Vành đai 4 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Bên cạnh dự án Vành đai 4, lãnh đạo UBND TPHCM cũng yêu cầu tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn.

Đối với dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Sở Tài chính được giao hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 4, bảo đảm tuân thủ quy định và phòng ngừa các hành vi thông thầu, bán thầu hoặc chia nhỏ gói thầu vì mục đích cá nhân.

Đối với các công trình đã thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện (14,7km cầu cạn Vành đai 3), Ban Giao thông TPHCM phải tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện hạng mục còn lại; bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương khẩn trương hoàn tất giải tỏa, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại của dự án Vành đai 3 và các dự án cao tốc trên địa bàn trong tháng 3; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân theo nguyên tắc nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khảo sát mặt bằng tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm (Ảnh: Ngọc Tân).

Về nguồn vật liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu giải pháp bảo đảm đủ đá, cát, đất đắp phục vụ các dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay; đồng thời chủ động ưu tiên nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia.

UBND TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các sở ngành phải tăng cường giám sát nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có), bảo đảm đúng quy định pháp luật.