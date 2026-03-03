TPHCM chốt khởi công siêu dự án Vành đai 4 vào ngày 19/5
(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, phấn đấu khởi công dự án Vành đai 4 vào ngày 19/5 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của Thủ tướng tại phiên họp kiểm điểm tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.
Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, Sở Xây dựng phải khẩn trương thẩm định và phê duyệt báo cáo khả thi dự án Vành đai 4 TPHCM; hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để bảo đảm mục tiêu khởi công Vành đai 4 vào ngày 19/5.
Bên cạnh dự án Vành đai 4, lãnh đạo UBND TPHCM cũng yêu cầu tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn.
Đối với dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Sở Tài chính được giao hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 4, bảo đảm tuân thủ quy định và phòng ngừa các hành vi thông thầu, bán thầu hoặc chia nhỏ gói thầu vì mục đích cá nhân.
Đối với các công trình đã thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện (14,7km cầu cạn Vành đai 3), Ban Giao thông TPHCM phải tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện hạng mục còn lại; bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương khẩn trương hoàn tất giải tỏa, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại của dự án Vành đai 3 và các dự án cao tốc trên địa bàn trong tháng 3; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân theo nguyên tắc nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Về nguồn vật liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu giải pháp bảo đảm đủ đá, cát, đất đắp phục vụ các dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay; đồng thời chủ động ưu tiên nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia.
UBND TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, an toàn và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các sở ngành phải tăng cường giám sát nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có), bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài 159km, đi qua 3 địa phương gồm TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.400 tỷ đồng.
Dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2025, hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029. Các dự án thành phần đầu tư theo hình thức BOT được áp dụng cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu theo quy định.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TPHCM và các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo khả thi các dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Quy Nhơn - Pleiku, Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; phấn đấu khởi công các dự án trên vào dịp 19/5.